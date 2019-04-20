З півночі почався "день тиші" перед виборами

Офіційні повідомлення про дії кандидатів, пов'язані з виконанням ними посадових повноважень, не вважаються передвиборною агітацією

З суботи, 20 квітня, заборонена передвиборча агітація перед другим туром виборів Президента - тобто будь-яка діяльність з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за Володимира Зеленського або Петра Порошенко.

"Агітація перед повторним голосуванням починається з наступного дня після призначення повторного голосування і закінчується о 24:00 останньої п'ятниці перед днем повторного голосування. Передвиборна агітація в період виборчого процесу поза встановлені строки забороняється", - йдеться в законі "Про вибори Президента України".

Відповідно, з сьогоднішнього дня забороняються публічні заклики голосувати або не голосувати за кандидата і публічні оцінки діяльності кандидата.

Також заборонено проведення дебатів, дискусій та прес-конференцій про передвиборчі програми і політичну діяльність кандидатів; проведення концертів, спортивних змагань, демонстрація телепередач чи інших публічних заходів за підтримки кандидата; проведення мітингів, походів, демонстрацій, зборів громадян і зустрічей з виборцями.

Крім того, забороняється: поширення друкованих агітаційних матеріалів з передвиборчою агітацією і політичної реклами на носіях зовнішньої реклами; встановлення агітаційних наметів; оприлюднення в ЗМІ політичної реклами, виступів, інтерв'ю, інших публікацій та повідомлень.

Водночас офіційні повідомлення про дії кандидатів у Президенти, пов'язані з виконанням ними посадових повноважень, не вважаються передвиборною агітацією.

Поширення ЗМІ інформації про результати соціологічних опитувань щодо кандидатів у Президенти заборонено ще з 19 квітня, а результати екзитполів в другому турі президентських виборів 21 квітня дозволено оприлюднити тільки після закінчення голосування.

Нагадаємо, Національна рада провела моніторинг телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" і виявила, що після реєстрації Володимира Зеленського як кандидата у президенти, його присутність на каналі становила 14% від загального обсягу і щодо нього не було жодних критичних матеріалів.

У суботу, 30 березня, у "день тиші" перед виборами президента 31 березня, на телеканалі "1+1" майже всю другу половину дня транслюватимуться програми за участю кандидата в президенти, коміка Володимира Зеленського.