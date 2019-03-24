У "день тиші" на 1+1 весь час ітимуть проекти Зеленського

У суботу, 30 березня, у "день тиші" перед виборами президента 31 березня, на телеканалі "1+1" майже всю другу половину дня транслюватимуться програми за участю кандидата в президенти, коміка Володимира Зеленського.

"Квартал", "Розмiши комiка", "ЧистоNews" - це все проекти 95-го кварталу Володимира Зеленського. Док.фільм "Рейган" також озвучує Зеленський (голос Рейгана). Дуже гучний день тиші", - зазначає журналіст Христина Бердинських у Twitter, повідомляє "Українська правда".

На сайті телеканалу також розміщено короткий опис перерахованих програм.

Як відомо, телеканал "1+1" належить олігарху Ігорю Коломойському.

Згідно з ч. 2 статті 57 закону "Про вибори президента України", передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

Стаття 58 цього закону серед форм виборчої агітації визначає, зокрема, "оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень", а також "проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб’єкта виборчого процесу чи кандидата на пост президента України, а також оприлюднення інформації про таку підтримку". Також зазначається, що агітація може вестися "в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України".

Нагадаємо, що кандидат у президенти Анатолій Гриценко закликає іншого кандидата, лідера президентського рейтингу Володимира Зеленського вийти на дебати у прямому ефірі.