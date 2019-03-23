ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат у президенти Анатолій Гриценко закликає іншого кандидата, лідера президентського рейтингу Володимира Зеленського вийти на дебати у прямому ефірі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гриценко кличе Зеленського на дебати
Гриценко готовий провести дебати з Зеленським у прямому ефірі на будь-якому телеканалі з будь-якими ведучими
Зеленський & Гриценко
"Я публічно закликаю Володимира Зеленського вийти зі мною на прямі дебати, і не самого, а зі своєю п'ятіркою і поговорити про ключові проблеми, які хвилюють людей. Я не знаю, хто переможе на цих дебатах, але люди повинні почути відповіді, а не купувати кота в мішку", - написав Гриценко у Facebook.
Він додав, що готовий провести дебати з Зеленським у прямому ефірі на будь-якому телеканалі з будь-якими ведучими.
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає обов’язкову участь у дебатах кандидатів у президенти, які вийшли до другого туру виборів.
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