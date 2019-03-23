Гриценко кличе Зеленського на дебати

Гриценко готовий провести дебати з Зеленським у прямому ефірі на будь-якому телеканалі з будь-якими ведучими

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко закликає іншого кандидата, лідера президентського рейтингу Володимира Зеленського вийти на дебати у прямому ефірі.

"Я публічно закликаю Володимира Зеленського вийти зі мною на прямі дебати, і не самого, а зі своєю п'ятіркою і поговорити про ключові проблеми, які хвилюють людей. Я не знаю, хто переможе на цих дебатах, але люди повинні почути відповіді, а не купувати кота в мішку", - написав Гриценко у Facebook.

Він додав, що готовий провести дебати з Зеленським у прямому ефірі на будь-якому телеканалі з будь-якими ведучими.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає обов’язкову участь у дебатах кандидатів у президенти, які вийшли до другого туру виборів.