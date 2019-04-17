Нацрада поінформує ЦВК про ознаки порушення на "1+1": забагато Зеленського
"Проекти "Вечірній квартал", "МультиБарбара", телевізійні серіали "Слуга народу", "Слуга народу-2", "Слуга народу-3" тощо містять матеріали (висловлювання, дії), які з використанням гострої політичної сатири і художніх засобів мають ознаки маніпулятивного характеру", - йдеться у повідомленні Нацради.
Водночас, у цей період на каналі Коломойського Нацрада не зафіксувала жодного критичного матеріалу чи інформації про Зеленського.
Тональність висвітлення інформації про нього в інформаційних передачах та інших проектах на каналі була тільки позитивною.
"Зокрема, цьому кандидатові переважно надавалася можливість особисто висловлюватися (у передачах "ТСН", "Право на владу" тощо). Водночас інформація про чинного Президента і кандидата на пост Глави держави Петра Порошенка подавалася у вигляді коментарів журналістів каналу або запрошених гостей чи експертів переважно в негативній тональності", - зауважуть у Нацраді.
Також у період виборчої кампанії на телеканалі "1+1" у передачі "ЧистоNews" у саркастичному, негативному світлі подається інформація про всіх кандидатів у президенти, крім Зеленського.
Відомство зафіксувало, як на "1+1" показали документальний фільм "Рейган", де Президента США Рональда Рейгана українською мовою озвучив кандидат у президенти Володимир Зеленський.
Також телеканал показав серіал "Слуга народу – 3", у якому висловлювання головного героя дублюють тези передвиборної програми Зеленського і мають ознаки передвиборної агітації в значенні виборчого законодавства України (стаття 58 Закону України "Про вибори Президента України").
"Таким чином, результати моніторингу ефіру ТОВ "ТРК "Студія 1+1" стосовно висвітлення виборчого процесу свідчать про виявлення ознак порушень положень статті 3, статті 561 та статті 57 зазначеного Закону", - підсумували у Нацраді.
До подібних висновків дійшли й у Всеукраїнській громадській організації "Комітет виборців України".
"Національна рада звернеться до каналу за поясненням, як він трактує цю ситуацію та повідомить Центральну виборчу комісію про ознаки порушення ТОВ "ТРК "Студія "1+1" статей 3, 561, 57 та 58 Закону України "Про вибори Президента України", оскільки про всі виявлені ознаки порушень в ефірі телерадіоорганізацій регулятор інформує ЦВК", - додали у відомстві.
Нагадаємо, 20 квітня, в "день тиші" перед другим туром виборів президента, на телеканалі "1+1" заплановано шоу та фільм за участю кандидата в президенти Володимира Зеленського, а також проекти очолюваної ним студії "Квартал 95".
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