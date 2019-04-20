"ЧЕСНО": У "день тиші" на вулицях лишилася прихована агітація

Формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства

У суботу, в "день тиші" перед другим туром виборів президента, на вулицях українських міст продовжує перебувати зовнішня реклама без вихідних даних, що за стилем нагадує агітацію кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

На вулицях Львова залишилася реклама з гаслом "Головне – не втратити країну!", яка нагадує агітацію Порошенка і є його передвиборчим слоганом, повідомляє рух "ЧЕСНО", зазначаючи, що формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства.



Фото: chesno.org

Також можна зустріти борди "Зробимо їх разом", близькі за стилем до агітації Зеленського.

Проте дата "31 березня" вказує на те, що цю рекламу не зняли ще напередодні першого туру. Водночас в русі зазначають, що частину агітації все-таки прибрали.



Фото: chesno.org

За спостереженнями ЧЕСНО, у Львові напередодні другого туру значно менше прихованої агітації, ніж було напередодні першого. Деяку рекламу, яка висіла ще у п’ятницю, у суботу вже прибрали.



Фото: chesno.org

"В Івано-Франківську багато площин, де була розміщена агітація, вже порожні або заклеєні. Водночас більшість тієї реклами, що залишилася, нагадує агітацію Порошенка", - йдеться у тексті.



Фото: chesno.org



Фото: chesno.org

Також є борди "Зустрінь весну без пороху!", які також були використані ще напередодні першого туру.

Цей меседж був притаманний агітації екс-кандидата у президенти від партії УКРОП Олександра Шевченка, який у другому турі підтримав Зеленського. Примітно, що з першого туру залишилася прихована агітація Юлії Тимошенко.



Фото: chesno.org

Регіональні координатори руху ЧЕСНО також фіксують приховану агітацію в Луцьку та інших містах України.



Фото: chesno.org

Нагадаємо, з суботи, 20 квітня, заборонена передвиборча агітація перед другим туром виборів Президента - тобто будь-яка діяльність з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за Володимира Зеленського або Петра Порошенко.