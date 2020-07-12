"Антонов" вперше за 30 років отримає державне замовлення на літаки – Уруський
Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв'ю Радіо Свобода.
"... думаю, що буде підписано контракт між Міноборони та ДП "Антонов" на три літаки Ан-178, що буде взагалі вперше в Україні за час незалежності. Ми ніколи не замовляли нові літаки. Я сподіваюся, що така подія знаменна в певному сенсі цього слова все-таки відбудеться ще в цьому році", - заявив Уруський.
Він також додав, що держоборонзамовлення буде виконано не тільки за рахунок замовлення Ан-178.
"... Не тільки літаків. Там йдеться і про ремонт бронетанкової техніки. Йдеться також про можливу закупівлю артилерійських систем", - додав Уруський.
Читайте також: Аваков анонсував закупівлю тринадцяти літаків для МВС
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ВІДЕО У Китаї вперше на дорогах загального користування запустили повністю безпілотне таксі
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт