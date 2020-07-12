"Антонов" вперше за 30 років отримає державне замовлення на літаки – Уруський

Міністерство оборони і держпідприємство "Антонов" в цьому році підпишуть контракт про постачання трьох нових літаків Ан-178 вперше за часи незалежності України.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв'ю Радіо Свобода.

"... думаю, що буде підписано контракт між Міноборони та ДП "Антонов" на три літаки Ан-178, що буде взагалі вперше в Україні за час незалежності. Ми ніколи не замовляли нові літаки. Я сподіваюся, що така подія знаменна в певному сенсі цього слова все-таки відбудеться ще в цьому році", - заявив Уруський.

Він також додав, що держоборонзамовлення буде виконано не тільки за рахунок замовлення Ан-178.

"... Не тільки літаків. Там йдеться і про ремонт бронетанкової техніки. Йдеться також про можливу закупівлю артилерійських систем", - додав Уруський.

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