В Україні розпочав роботу Вищий антикорупційний суд, - ФОТО
"Запуск" ВАСУ відбувся за участю президента Петра Порошенка.
"Довгих 3 роки ми йшли до цього дня", – сказав він на врочистостях.
"До конкурсних процедур ми залучили висококваліфікованих міжнародних експертів – колишніх суддів та прокурорів з Великої Британії, Канади, Данії, Литви, Македонії", – додав глава держави.
"І для мене особисто цей конкурс став справжнім проривом. Сім місяців ішов відбір, кілька сотень кандидатів – суддів, науковців, адвокатів – безпрецедентна відкритість! Шість членів міжнародної ради експертів!", – заявив Порошенко.
Він зазначив, що 38 нових суддів приступають до виконання обов'язків "в абсолютно новому суді" – і вони будуть незалежними, зокрема й від президента.
Порошенко зазначив, що суд ще не створено, але для нього вже виділено приміщення і зроблено кроки щодо його оснащення.
"Чекаю на початок вашої роботи", – сказав президент..
Фото: twitter.com/poroshenko
"Підписуючи укази про призначення, я уважно дивився склад суддів. Я радий, що в суді працюватимуть і судді, і науковці, і адвокати. І ми вже бачимо ефективність такої взаємодії на прикладі Верховного Суду, де зараз працює, якщо не помиляюся, 25% не з суддівського корпусу. У Вищому антикорупційному суді цей відсоток буде ще вищим – 42%", – заявив він.
"Створенням Антикорупційного суду ми завершуємо створення незалежної антикорупційної інфраструктури. На ваші плечі лягає надзвичайно висока відповідальність", – наголосив Порошенко.
Фото: twitter.com/poroshenko
Президент зазначив, що суддям ВАСУ доведеться будувати нову систему на засадає європейських стандартів і цінностей.
Антикорупційний суд повинен запрацювати вже до початку літа. До нього перейдуть усі справи щодо топ-корупціонерів, навіть ті, що вже розглядаються у звичайних судах.
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