В Україні розпочав роботу Вищий антикорупційний суд, - ФОТО

Президент Петро Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду України – і 38 суддів уже склали присягу.

"Запуск" ВАСУ відбувся за участю президента Петра Порошенка.

"Довгих 3 роки ми йшли до цього дня", – сказав він на врочистостях.

"До конкурсних процедур ми залучили висококваліфікованих міжнародних експертів – колишніх суддів та прокурорів з Великої Британії, Канади, Данії, Литви, Македонії", – додав глава держави.

"І для мене особисто цей конкурс став справжнім проривом. Сім місяців ішов відбір, кілька сотень кандидатів – суддів, науковців, адвокатів – безпрецедентна відкритість! Шість членів міжнародної ради експертів!", – заявив Порошенко.

Він зазначив, що 38 нових суддів приступають до виконання обов'язків "в абсолютно новому суді" – і вони будуть незалежними, зокрема й від президента.