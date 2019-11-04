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В Україні розпочав роботу Вищий антикорупційний суд, - ФОТО

38 нових суддів приступають до виконання обов'язків "в абсолютно новому суді"
Президент Петро Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду України – і 38 суддів уже склали присягу.
В Україні розпочав роботу Вищий антикорупційний суд, - ФОТО Фото: TWITTER ПЕТРА ПОРОШЕНКА

"Запуск" ВАСУ відбувся за участю президента Петра Порошенка.

"Довгих 3 роки ми йшли до цього дня", – сказав він на врочистостях.

"До конкурсних процедур ми залучили висококваліфікованих міжнародних експертів – колишніх суддів та прокурорів з Великої Британії, Канади, Данії, Литви, Македонії", – додав глава держави.

"І для мене особисто цей конкурс став справжнім проривом. Сім місяців ішов відбір, кілька сотень кандидатів – суддів, науковців, адвокатів – безпрецедентна відкритість! Шість членів міжнародної ради експертів!", – заявив Порошенко.

Він зазначив, що 38 нових суддів приступають до виконання обов'язків "в абсолютно новому суді" – і вони будуть незалежними, зокрема й від президента.

Порошенко зазначив, що суд ще не створено, але для нього вже виділено приміщення і зроблено кроки щодо його оснащення.

"Чекаю на початок вашої роботи", – сказав президент..


Фото: twitter.com/poroshenko

"Підписуючи укази про призначення, я уважно дивився склад суддів. Я радий, що в суді працюватимуть і судді, і науковці, і адвокати. І ми вже бачимо ефективність такої взаємодії на прикладі Верховного Суду, де зараз працює, якщо не помиляюся, 25% не з суддівського корпусу. У Вищому антикорупційному суді цей відсоток буде ще вищим – 42%", – заявив він.

"Створенням Антикорупційного суду ми завершуємо створення незалежної антикорупційної інфраструктури. На ваші плечі лягає надзвичайно висока відповідальність", – наголосив Порошенко.


Фото: twitter.com/poroshenko

Президент зазначив, що суддям ВАСУ доведеться будувати нову систему на засадає європейських стандартів і цінностей.

Антикорупційний суд повинен запрацювати вже до початку літа. До нього перейдуть усі справи щодо топ-корупціонерів, навіть ті, що вже розглядаються у звичайних судах.

 

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11 04 2019 17:23
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