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Порошенко анонсував початок роботи ВАКС до кінця року

За словами президента, конкурс у ВАКС був безпрецедентним за відкритістю та прозорістю
Президент Петро Порошенко заявив, що Вищий антикорупційний суд почне свою роботу до кінця поточного року.
Порошенко анонсував початок роботи ВАКС до кінця року Фото: president.gov.ua

За словами президента, конкурс у ВАКС був безпрецедентним за відкритістю і прозорістю, повідомляє LB.ua.

"Це був безпрецедентний за відкритістю і прозорістю конкурс, у якому Громадська рада міжнародних експертів ветувала 42 кандидатів, тобто майже 40% зі 113 претендентів, які перед цим успішно склали тестування. Як і обіцяв, Вищий антикорупційний суд запрацює вже цього року", - написав Порошенко.

Він також зазначив, що кілька годин тому Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців серед кандидатів в Антикорупційний суд і Апеляційну палату ВАКС. Серед них - 22 суддів, 13 адвокатів і четверо вчених.

"Вищий антикорупційний суд зосередиться на розгляді найбільш вагомих антикорупційних справ, підзвітних НАБУ. Його створення - свідчення твердої політичної волі в боротьбі з корупцією, в тому числі і у сфері оборонно-промисловій", - додав президент.

Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила переможців конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Спочатку на посади претендували понад 300 осіб, усі етапи відбору пройшли тільки 52.

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06 03 2019 19:38
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