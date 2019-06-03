Порошенко анонсував початок роботи ВАКС до кінця року
За словами президента, конкурс у ВАКС був безпрецедентним за відкритістю і прозорістю, повідомляє LB.ua.
"Це був безпрецедентний за відкритістю і прозорістю конкурс, у якому Громадська рада міжнародних експертів ветувала 42 кандидатів, тобто майже 40% зі 113 претендентів, які перед цим успішно склали тестування. Як і обіцяв, Вищий антикорупційний суд запрацює вже цього року", - написав Порошенко.
Він також зазначив, що кілька годин тому Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців серед кандидатів в Антикорупційний суд і Апеляційну палату ВАКС. Серед них - 22 суддів, 13 адвокатів і четверо вчених.
"Вищий антикорупційний суд зосередиться на розгляді найбільш вагомих антикорупційних справ, підзвітних НАБУ. Його створення - свідчення твердої політичної волі в боротьбі з корупцією, в тому числі і у сфері оборонно-промисловій", - додав президент.
Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила переможців конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Спочатку на посади претендували понад 300 осіб, усі етапи відбору пройшли тільки 52.
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