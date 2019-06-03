ВККС назвала 39 переможців на посади до антикорсуду
Заступник голови комісії Станіслав Щотка зачитав підсумковий список з балами за конкурс 52 кандидатів у судді. Перші за списком 27 претендентів є переможцями конкурсу в Антикорупційний суд, інформує LB.ua.
Найбільшу кількість балів набрали:
- суддя Печенізького районного суду Харківської області Олена Танасевич (792 бали);
- суддя Шаргородського райсуду Вінницької області Ігор Строгий (782 бали);
- суддя Тростянецького райсуду Сумської області Віктор Маслов (779 балів);
- голова Гребінківського райсуду Полтавської області Леся Федорак (769 балів);
- суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області Оксана Олійник (768 балів).
Крім того, ВККС оголосила список переможців конкурсу в апеляційну палату Антикорупційного суду. У цьому рейтингу найбільшу кількість балів набрали адвокат Микола Глотов (781 бал), адвокат Віктор Панкулич (742 бали) співробітник кафедри права Чернівецького національного університету Сергій Боднар (780 балів) і суддя Дніпропетровського окружного адмінсуду Валерія Чорна (764 бали).
Остаточний список переможців на 27 вакансій суддів Антикорупційного суду і 12 вакансій суддів апеляційної палати буде оголошено комісією 7 березня.
Додамо, що переможці конкурсу на посади суддів Антикорупційного суду складуть присягу в березні 2019 року.
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