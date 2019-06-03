ВККС назвала 39 переможців на посади до антикорсуду

Спочатку на посади претендували понад 300 осіб, усі етапи відбору пройшли тільки 52

Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила переможців конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Заступник голови комісії Станіслав Щотка зачитав підсумковий список з балами за конкурс 52 кандидатів у судді. Перші за списком 27 претендентів є переможцями конкурсу в Антикорупційний суд, інформує LB.ua.

Найбільшу кількість балів набрали:

суддя Печенізького районного суду Харківської області Олена Танасевич (792 бали);

суддя Шаргородського райсуду Вінницької області Ігор Строгий (782 бали);

суддя Тростянецького райсуду Сумської області Віктор Маслов (779 балів);

голова Гребінківського райсуду Полтавської області Леся Федорак (769 балів);

суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області Оксана Олійник (768 балів).

Крім того, ВККС оголосила список переможців конкурсу в апеляційну палату Антикорупційного суду. У цьому рейтингу найбільшу кількість балів набрали адвокат Микола Глотов (781 бал), адвокат Віктор Панкулич (742 бали) співробітник кафедри права Чернівецького національного університету Сергій Боднар (780 балів) і суддя Дніпропетровського окружного адмінсуду Валерія Чорна (764 бали).

Остаточний список переможців на 27 вакансій суддів Антикорупційного суду і 12 вакансій суддів апеляційної палати буде оголошено комісією 7 березня.

Додамо, що переможці конкурсу на посади суддів Антикорупційного суду складуть присягу в березні 2019 року.