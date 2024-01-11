Рада Європи опублікувала імена трьох кандидатів на посаду генсека

Міжнародна організація 46 держав-членів у європейському просторі опублікувала імена трьох кандидатів, які претендують на посаду генерального секретаря організації.

Про це йдеться на сайті європейської організації.

Після закінчення терміну держави-члени могли запропонувати кандидатів для обрання наступного генерального секретаря Ради Європи.

Наразі кандидатами є: естонський політик і колишній глава Міністерства культури країни - Індрек Саар.

Бельгійський єврокомісар з питань юстиції - Дідьє Рейндерс.

І колишній президент Швейцарської конфедерації - Ален Берсе.

Комітет міністрів проведе співбесіду з трьома кандидатами в березні цього року та ухвалить рішення щодо остаточного списку кандидатів, який буде передано до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Потім ПАРЄ розпочне проведення виборів наступного генерального секретаря, які мають відбутися в червні 2024 року.

Мандат нового генсека Ради Європи почнеться з 18 вересня 2024 року.