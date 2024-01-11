Рада Європи опублікувала імена трьох кандидатів на посаду генсека
Про це йдеться на сайті європейської організації.
Після закінчення терміну держави-члени могли запропонувати кандидатів для обрання наступного генерального секретаря Ради Європи.
Наразі кандидатами є: естонський політик і колишній глава Міністерства культури країни - Індрек Саар.
Бельгійський єврокомісар з питань юстиції - Дідьє Рейндерс.
І колишній президент Швейцарської конфедерації - Ален Берсе.
Комітет міністрів проведе співбесіду з трьома кандидатами в березні цього року та ухвалить рішення щодо остаточного списку кандидатів, який буде передано до Парламентської асамблеї Ради Європи.
Потім ПАРЄ розпочне проведення виборів наступного генерального секретаря, які мають відбутися в червні 2024 року.
Мандат нового генсека Ради Європи почнеться з 18 вересня 2024 року.