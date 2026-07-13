Азербайджан розглядає остаточний вихід з Ради Європи

Азербайджан залишається повноправним членом організації, хоча право голосу його делегації в ПАРЄ було призупинено у 2024 році.

Азербайджан розглядає можливість повного виходу з Ради Європи після того, як його право голосу в Парламентській асамблеї Ради було призупинено у 2024 році.

Про це на IV Шушинському глобальному медіафорумі заявив президент країни Ільхам Алієв.

Алієв зазначив, що Баку обмірковує "не лише призупинення або заморожування членства" в Раді Європи.

"Ми однозначно розглядаємо можливість виходу з цієї структури", – пояснив він.

За його словами, керівництво Ради Європи звернулося до Баку з проханням знайти рішення, щоб країна залишилася членом організації.

"Генеральний секретар Ради Європи зв’язався зі мною та попросив нас не робити цього та знайти спосіб покращити ситуацію", – розповів Алієв.

Він додав, що шкодує про погіршення відносин із організацією.

"Вони повинні відновити право голосу нашої делегації. Після цього азербайджанська делегація повернеться... Ми не зробили жодних неправильних кроків. Вони прийняли несправедливе рішення. Тому вони повинні зробити крок назад і визнати свої помилки", – сказав президент Азербайджану.