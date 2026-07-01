Зеленський прибув до Дубліна на відкриття ірландського головування в Раді ЄС

Сподівається відкрити всі переговорні кластери під час головування Ірландії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 1 липня, прибув до Ірландії для участі у церемонії відкриття головування країни в Раді ЄС. Також у нього заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Мікхолом Мартіном та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

"Сподіваємося, що під час головування Ірландії в Раді ЄС нам вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства та відкрити всі переговорні кластери", – додав президент.

Урочиста церемонія інавгурації головування відбудеться в Дублінському замку о 14 годині за місцевим часом. Це вже восьме головування Ірландії в Раді ЄС – востаннє вона очолювала її у 2013 році. Зустріч Зеленського з прем'єром Мартіном відбудеться перед церемонією, а вже після неї президент матиме двосторонню зустріч із Коштою, під час якої сторони обговорять пріоритети ірландського головування.

Нагадаємо, у травні міністр із європейських справ Ірландії Томас Бірн заявляв, що країна під час головування буде готова працювати з будь-якими ідеями щодо процесу розширення ЄС, але підтримує традиційну схему, яка не передбачає "асоційованого членства".