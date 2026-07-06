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Азербайджан викликав російського посла через атаку на АЗС SOCAR

06 липня 2026, 19:16
Азербайджан викликав російського посла через атаку на АЗС SOCAR
Фото: з вільних джерел
Баку вважає удари по об'єктах компанії цілеспрямованими.

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало російського посла через атаку безпілотника на автозаправну станцію SOCAR у Миколаївській області.

Про це повідомило МЗС Азербайджану.

У відомстві зазначили, що це вже не перша атака на об'єкти SOCAR в Україні. В Одесі зазнали російських ударів компресорна станція та нафтобаза, де були постраждалі серед працівників. В Азербайджані вважають, що ці інциденти є цілеспрямованою атакою. російську сторону закликали розслідувати ці випадки, їм також нагадали про атаки на будівлі посольства Азербайджану в Києві та почесного консульства в Харкові.

5 липня три російські "Шахеди" влучили по будівлі АЗК в селі Нечаяне Миколаївської області – всі працівники у той момент перебували в укритті, тому серед них постраждалих не було. росіяни розпочали кампанію прицільних атак по українських АЗС після того, як Україна активізувала удари по нафтових потужностях рф, через що там досі триває паливна криза.

АзербайджанSocarпосол рф

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