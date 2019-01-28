Судді Антикорупційного суду складуть присягу в березні, - заступник глави ВККС

"Я не думаю, що в колег будуть вагомі причини зволікати. І розглянувши вже кандидатури після нас, вони вже внесуть свої подання президенту..."

Переможці конкурсу на посади суддів Антикорупційного суду складуть присягу в березні 2019 року.

Про це заявив заступник глави Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Станіслав Щотка, повідомляє "Громадське".

"13 лютого ми закінчуємо співбесіди, ну я маю надію, у відборі кандидатів до Вищого антикорупційного суду, і 15 лютого стоять останні співбесіди щодо кандидатів до апеляційної палати цього Антикорупційного суду", - розповів він.

Далі ВККС направить рекомендації щодо кандидатів до Вищої ради правосуддя.

"Я не думаю, що в колег будуть вагомі причини зволікати. І розглянувши вже кандидатури після нас, вони вже внесуть свої подання президенту і президент в березні місяці зможе спокійно оцінити кандидатів", - сказав Щотка.

Він наголосив, що упевнений у тому, що в березні судді Антикорупційного суду складуть присягу. Водночас він "не думає", що в березні Антикорсуд почне розглядати справи. Заступник глави ВККС вважає, що це може статися вже у квітні.

"Будівля для Антикорсуду вже є, матеріальна база теж", - сказав Щотка, додавши, що після приведення до присяги судді мають вирішити тільки організаційні питання, зокрема обрати голову суду та запустити автоматизовану систему документообігу суду.

Загалом до Вищого антикорупційного суду планують набрати 39 суддів, з них - 12 посад до Апеляційної палати.

Нагадаємо, що апеляцію у справі мера Одеси Геннадія Труханова, якого звинувачують у заволодінні коштами місцевого бюджету, буде розглядати новостворений Вищий антикорупційний суд.