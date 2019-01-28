​Апеляцію у справі Труханова розглядатиме Антикорупційний суд, - Холодницький

Апеляцію у справі мера Одеси Геннадія Труханова, якого звинувачують у заволодінні коштами місцевого бюджету, буде розглядати новостворений Вищий антикорупційний суд.

Про це в ефірі "Громадського" заявив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Він висловив упевненість, що справу Труханового не встигнуть розглянути повністю до створення Антикорупційного суду, зокрема тому що обидві сторони процесу мають право на апеляцію.

"Якщо це буде обвинувальний вирок, то його буде писати сторона захисту, якщо виправдувальний - сторона обвинувачення", - сказав Холодницький.

Він зазначив, що цю апеляцію вже буде розглядати Антикорупційний суд.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян".

Труханову і ще кільком підозрюваним закидають розкрадання 185 млн гривень у період з липня по грудень 2016 року. Схему реалізували під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеними цінами.

Зазначену будівлю менш ніж за два місяці до прийняття рішення Одеською міською радою про її купівлю за 185 млн гривень придбала інша фірма за 4 млн гривень і внесла у статутний капітал ТОВ "Девелопмент Еліт". Однак незважаючи на це, Труханов і його заступник на погоджувальній раді і на позачерговій сесії міськради повідомили депутатам неправдиву інформацію: мова нібито йшла тільки про згоду на придбання, а не про угоду.

Крім того, необхідність придбання була обґрунтована нібито реалізацією проекту "Європейська мерія", якого насправді не існувало.

Верховний суд відмовив прокурорам у задоволенні клопотання щодо перенесення розгляду справи мера Одеси Геннадія Труханова з суду в Одесі до суду в Києві.