росіяни атакували Одесу: є влучання та жертви

Війська рф атакували місто Одеса в ніч проти 24 квітня, убивши двох людей та поранивши ще 15.

Унаслідок влучання у триповерховий житловий будинок сталося руйнування квартир та зайнялася пожежа. Там постраждало шестеро людей. Також зруйновано дві двоповерхові житлові будівлі, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 (серед них – дві дитини). На цій локації постраждало семеро людей.

російський БпЛА поцілив у ще один двоповерховий будинок – дві людини загинули, одна постраждала. Евакуйовано 16 мешканців будівлі. Психологи ДСНС працювали на місцях трагедій усю ніч, надавши допомогу понад 50 мешканцям (з них три дитини), які перебували у стані важкого стресу.

Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється.