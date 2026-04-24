росіяни атакували Одесу: є влучання та жертви
24 квітня 2026, 09:35
Окупанти вбили літнє подружжя в Одесі, ще 15 людей поранені.
Війська рф атакували місто Одеса в ніч проти 24 квітня, убивши двох людей та поранивши ще 15.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Відомо, що внаслідок нічної атаки загинуло подружжя – обом було по 75 років. З 15 постраждалих восьмеро нині перебувають у медичних закладах. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу. За даними ДСНС, під ударом у місті опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.
Унаслідок влучання у триповерховий житловий будинок сталося руйнування квартир та зайнялася пожежа. Там постраждало шестеро людей. Також зруйновано дві двоповерхові житлові будівлі, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 (серед них – дві дитини). На цій локації постраждало семеро людей.
російський БпЛА поцілив у ще один двоповерховий будинок – дві людини загинули, одна постраждала. Евакуйовано 16 мешканців будівлі. Психологи ДСНС працювали на місцях трагедій усю ніч, надавши допомогу понад 50 мешканцям (з них три дитини), які перебували у стані важкого стресу.
Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється.