24 квітня 2026, 09:35
росіяни атакували Одесу: є влучання та жертви
Окупанти вбили літнє подружжя в Одесі, ще 15 людей поранені.
Війська рф атакували місто Одеса в ніч проти 24 квітня, убивши двох людей та поранивши ще 15.
 
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
 
Відомо, що внаслідок нічної атаки загинуло подружжя – обом було по 75 років. З 15 постраждалих восьмеро нині перебувають у медичних закладах. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу. За даними ДСНС, під ударом у місті опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.
 
Унаслідок влучання у триповерховий житловий будинок сталося руйнування квартир та зайнялася пожежа. Там постраждало шестеро людей. Також зруйновано дві двоповерхові житлові будівлі, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 (серед них – дві дитини). На цій локації постраждало семеро людей.
 
російський БпЛА поцілив у ще один двоповерховий будинок – дві людини загинули, одна постраждала. Евакуйовано 16 мешканців будівлі. Психологи ДСНС працювали на місцях трагедій усю ніч, надавши допомогу понад 50 мешканцям (з них три дитини), які перебували у стані важкого стресу.
 
Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється.

 

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Більше публікацій

