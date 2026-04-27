росіяни масовано атакували Одесу: є постраждалі

27 квітня 2026, 08:39
росіяни масовано атакували Одесу: є постраждалі
t.me/odesaMVA
Усю ніч на місцях працювали понад 250 працівників служб і комунальників.

Ніч в Одесі проти 27 квітня видалася особливо важкою через масований удар окупантів по житлових районах і цивільній інфраструктурі міста.

Як повідомивначальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, до медиків звернулися 10 людей, серед яких двоє дітей.

Зокрема, Лисак показав і фото наслідків. За його словами, найбільших руйнувань зазнав Приморський район, де пошкоджено житлові будинки, готель і низку об’єктів у центральній частині міста. Саме там більшість постраждалих, включно з дітьми, які отримали поранення.

Також під обстріл потрапили Хаджибейський і Київський райони, де влучання прийшлися по багатоповерхівках, приватних будинках і транспортних засобах.

"Усю ніч на місцях працювали понад 250 працівників служб і комунальників. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу, а мешканцям пошкоджених будинків допомагають і консультують щодо компенсацій", — йдеться у повідомленні. 

війнаОдесаатака

