Антимонопольники закликають одеських виноробів не "маскуватися" під французьких

Антимонопольний комітет закликає "Одеський коньячний завод" відмовитися від поширення на етикетках своєї продукції позначень, які можуть бути сприйнятими споживачами як інформація про іноземне походження напоїв.

Фото: niks08.ru

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу відомства. У АМКУ вважають, що такі етикетки вводять в оману споживачів. Мова про вироби підприємства "Шампанське України з назвами "GRANDE FRANCE" брют", "Шампанське України "GRANDE FRANCE" напівсухе", "Шампанське України напівсолодке", "Напій винний ігристий з фруктово-ягідним екстрактом рожевий "ГРАНДЕ ФРАНСЕ РОЗЕ". "Зазначені напої виготовлені на території України та до їх складу не входять виноматеріали французького походження. Єдине, що їх пов’язує із Францією – використання при виробництві дріжджів, які селектовані Інститутом Енології Шампані на виноградниках Франції", - пояснюють в АМКУ. До теми: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про географічні назви товарів

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