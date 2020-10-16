Антимонопольники закликають одеських виноробів не "маскуватися" під французьких
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу відомства.
У АМКУ вважають, що такі етикетки вводять в оману споживачів.
Мова про вироби підприємства "Шампанське України з назвами "GRANDE FRANCE" брют", "Шампанське України "GRANDE FRANCE" напівсухе", "Шампанське України напівсолодке", "Напій винний ігристий з фруктово-ягідним екстрактом рожевий "ГРАНДЕ ФРАНСЕ РОЗЕ".
"Зазначені напої виготовлені на території України та до їх складу не входять виноматеріали французького походження. Єдине, що їх пов’язує із Францією – використання при виробництві дріжджів, які селектовані Інститутом Енології Шампані на виноградниках Франції", - пояснюють в АМКУ.
До теми: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про географічні назви товарів
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