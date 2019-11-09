Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про географічні назви товарів
За нього проголосували 310 народних депутатів.
У разі прийняття законопроєкту в цілому закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" буде перейменований в закон "Про правову охорону географічних позначень".
Під географічним позначенням у законопроєкті мається на увазі найменування, яке ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця і який має особливу якість, репутацію або інші характеристики, пов'язані з місцем походження.
"Підписавши Угоду про асоціацію, Україна взяла на себе зобов'язання охороняти європейські географічні назви від підробок. Це означає, що ми погоджуємося, що шампанське можна виготовляти тільки з винограду, який росте у французькому регіоні Шампань. Ухвалення законопроєкту 1065 означає, що українські виробники більше не зможуть виробляти українське шампанське, а перейдуть на загальносвітову практику і будуть називати свої вина ігристими", - заявила автор законопроєкту Роксолана Подласая.
За її словами, українські назви-бренди також отримають правовий захист в Європейському Союзі. Їх перелік зараз формується, в ньому буде, наприклад, гуцульська овеча бринза, мелітопольська черешня, закарпатське вино, карпатський мед.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків