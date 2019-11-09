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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про географічні назви товарів

Українським виробникам не можна буде випускати шампанське
Верховна Рада в середу ухвалила в першому читанні законопроєкт №1065 про географічні назви товарів.
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про географічні назви товарів Фото: tutbuv.com

За нього проголосували 310 народних депутатів.

У разі прийняття законопроєкту в цілому закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" буде перейменований в закон "Про правову охорону географічних позначень".

Під географічним позначенням у законопроєкті мається на увазі найменування, яке ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця і який має особливу якість, репутацію або інші характеристики, пов'язані з місцем походження.

"Підписавши Угоду про асоціацію, Україна взяла на себе зобов'язання охороняти європейські географічні назви від підробок. Це означає, що ми погоджуємося, що шампанське можна виготовляти тільки з винограду, який росте у французькому регіоні Шампань. Ухвалення законопроєкту 1065 означає, що українські виробники більше не зможуть виробляти українське шампанське, а перейдуть на загальносвітову практику і будуть називати свої вина ігристими", - заявила автор законопроєкту Роксолана Подласая.

За її словами, українські назви-бренди також отримають правовий захист в Європейському Союзі. Їх перелік зараз формується, в ньому буде, наприклад, гуцульська овеча бринза, мелітопольська черешня, закарпатське вино, карпатський мед.

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11 09 2019 12:48
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