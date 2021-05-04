Антимонопольний комітет оштрафував Google на мільйон
За інформацією відомства, Комітет веде розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку "Google Мій бізнес", повідомляє "Економічна правда". Саме у цій справі Google не надавав Комітету затребувану інформацію понад рік, що є обтяжуючими обставинами.
"Ненадання відповідачем інформації у визначені Комітетом строки унеможливили виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема, щодо своєчасного, повного та всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у заяві.
Водночас, у відомстві повідомили, що у Google необхідні дані зрештою надали, проте справу проти ТОВ за ненадання інформації на вимогу Комітету на той момент вже порушили. За словами Комітету, це також було враховано у накладеному штрафі.
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