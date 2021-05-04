Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Антимонопольний комітет оштрафував Google на мільйон

Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф розміром у мільйон гривень на українську філію Google, ТОВ "Гугл", за неподання інформації у розслідуванні.
Антимонопольний комітет оштрафував Google на мільйон гугл

За інформацією відомства, Комітет веде розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку "Google Мій бізнес", повідомляє "Економічна правда". Саме у цій справі Google не надавав Комітету затребувану інформацію понад рік, що є обтяжуючими обставинами.

"Ненадання відповідачем інформації у визначені Комітетом строки унеможливили виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема, щодо своєчасного, повного та всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у заяві.

Водночас, у відомстві повідомили, що у Google необхідні дані зрештою надали, проте справу проти ТОВ за ненадання інформації на вимогу Комітету на той момент вже порушили. За словами Комітету, це також було враховано у накладеному штрафі.

Читайте також: Google змінить технологію стеження за активністю користувачів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2021 17:07
ТЕГИ: штраф, АМКУ, Google
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.