Антимонопольний комітет оштрафував Google на мільйон

Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф розміром у мільйон гривень на українську філію Google, ТОВ "Гугл", за неподання інформації у розслідуванні.

За інформацією відомства, Комітет веде розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку "Google Мій бізнес", повідомляє "Економічна правда". Саме у цій справі Google не надавав Комітету затребувану інформацію понад рік, що є обтяжуючими обставинами.

"Ненадання відповідачем інформації у визначені Комітетом строки унеможливили виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема, щодо своєчасного, повного та всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у заяві.

Водночас, у відомстві повідомили, що у Google необхідні дані зрештою надали, проте справу проти ТОВ за ненадання інформації на вимогу Комітету на той момент вже порушили. За словами Комітету, це також було враховано у накладеному штрафі.

Читайте також: Google змінить технологію стеження за активністю користувачів