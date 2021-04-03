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Google змінить технологію стеження за активністю користувачів

У компанії Google заявляють про впровадження нових технологій, які захищають конфіденційність користувачів і дозволяють таргетувати рекламу без збору інформації про них.
Google змінить технологію стеження за активністю користувачів гугл

Про це повідомляє видання DW, яке цитує директора Google з управління продуктами Девіда Темкіна, передає "Економічна правда".

"Ми прямо заявляємо, що після того, як сторонні файли cookie будуть поступово видалені, ми не створюватимемо альтернативні ідентифікатори для відстеження користувачів, коли вони переглядають веб-сторінки, і не використовуватимемо їх у наших продуктах".

Американська компанія Google у середу, 3 березня, заявила про намір відмовитися від стеження за індивідуальною активністю користувачів. Замість цього інтернет-гігант впроваджуватиме нові технології, що захищають конфіденційність користувачів і дозволяють таргетувати рекламу без збору інформації про них.

Зокрема, компанія задіє технологію Federated Learning of Cohorts (FLoC), використання якої дозволяє отримати не менш ефективні результати, ніж у випадку, коли застосовується персоналізована реклама на основі ідентифікаторів користувачів.

Технологія FLoC використовує алгоритми машинного навчання для аналізу поведінки користувачів в інтернеті. При цьому не здійснюється ідентифікація окремих користувачів, а відбувається їх поділ на групи. Такий підхід допомагає отримати дані про ширшу аудиторію, не порушуючи конфіденційність окремих користувачів.

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04 03 2021 12:45
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