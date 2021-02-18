У Google Maps з’явилася корисна функція для водіїв під час пандемії
Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі компанії.
Коли автомобіліст під’їжджатиме до місця, вказаного в Google Maps, на екрані його смартфона з’явиться кнопка "Заплатити за паркування". Самому водієві буде необхідно ввести лише номер паркомату та кількість часу, впродовж якого автомобіль буде припаркований. Потім користувачу потрібно натиснути на кнопку "заплатити".
Зазначається, що нова функція також дозволяє водіям продовжити свій час паркування у додатку.
Корисна функція наразі буде доступна для користувачів додатку на Android у понад 400 містах у США, серед яких Лос-Анджелес, Нью-Йорк та Вашингтон. Проте незабаром нею також зможуть скористатися й користувачі операційної системи iOS.
Як повідомляв Укрінформ, у додатку Apple Maps з’явилася нова функція, яка дозволяє користувачам повідомляти про аварії, небезпеки й перевірки швидкості на дорозі.
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