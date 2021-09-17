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Антимонопольний комітет оштрафував Ощадбанк майже на 14 мільйонів

Ощадбанк факту порушення не визнав
Антимонопольний комітет оштрафував АТ «Ощадбанк» на 13,89 млн гривень за здійснення концентрації без дозволу АМКУ.
Антимонопольний комітет оштрафував Ощадбанк майже на 14 мільйонів Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі відомства.

Зазначається, що порушення Ощадбанку полягало у набутті у власність цілісного майнового комплексу споруд "Рибного ярмарку та комплексу зі зберігання, виробництву продуктів харчування для ТОВ "Логістик центр "Скандинавія", без отримання обов’язкового дозволу Антимонопольного комітету.

При визначенні розміру штрафу Комітет врахував, що Ощадбанк факту порушення не визнав і перешкоджав розслідуванню, зокрема не співпрацював з органами АМКУ, не сприяв з’ясуванню обставин справи.

"Через таке перешкоджання розслідуванню збір доказів у справі тривав майже 4 роки. Водночас наголошуємо, що Ощадбанк міг уникнути таких значних санкцій, вчасно отримавши дозвіл Комітету на концентрацію", - додали в АМКУ.

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17 09 2021 09:53
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