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Антитіла до COVID-19 можуть жити лише кілька місяців, – вчені

Результати дослідження дають змогу припустити, що рівень імунітету населення може знизитися в місяці після першої хвилі епідемії
Вчені Імперського коледжу Лондона з'ясували, що з часом кількість людей з антитілами від коронавірусу знижується.
Антитіла до COVID-19 можуть жити лише кілька місяців, – вчені Фото: з вільних джерел

Як повідомляє "Укрінформ", про це інформує сайт університету.

Таким чином результати дослідження ставлять під сумнів ефективність стратегії вироблення колективного імунітету від коронавірусу.

У дослідженні взяли участь більш як 365 000 осіб, яким три рази робили тести на антитіла у період з 20 червня по 28 вересня. За цей час антитіла зникли у 26% піддослідних. При цьому серед загальної кількості респондентів на початку експерименту антитіла виявили у 6%, а станом на початок другої хвилі COVID-19 у вересні – у 4,4% протестованих.

При цьому скорочення частки людей з антитілами відбулося в усіх вікових групах: найбільше скорочення антитіл спостерігалося у людей, старших за 75 років, найменше – у людей 18-24 років.

Результати дослідження дають змогу припустити, що рівень імунітету населення може знизитися в місяці після першої хвилі епідемії.

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28 10 2020 11:23
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