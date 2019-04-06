АП отримали вимоги для надання громадянства іноземцям-добровольцям
Серед вимог активістів — створення робочої групи з питання надання допомоги в отриманні громадянства іноземцями-добровольцями, і також включення у цю групу представників різних громадських організацій, зокрема і тих підрозділів, які мають іноземних добровольців у складі (на кшталт "Правого сектору" та інших), йдеться в "Укрінформ".
"Це навіть не питання, чи мають вони (іноземні добровольці - ред.) отримувати (українське - ред.) громадянство", - зазначив Костюк.
У свою чергу представник Нацкорпусу Денис Котенко також закликав активістів прийти у четвер під Верховну Раду на подібну акцію.
"Саме там ми будемо вимагати від народних депутатів прийняття законопроекту № 3433 у другому читанні. Законопроекту, який спростить процедуру отримання українського громадянства для іноземних добровольців", - зазначив Котенко.
Провокацій під час акції не було, ситуація була спокійна.
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