Екс-посол Грузії просить Зеленського про українське громадянство

Колишній представник дипломатичного корпусу нагадав, що у своїй інавгураційній промові Зеленський закликав представників української діаспори повертатися на батьківщину будувати успішну державу і пообіцяв надати їм громадянство України.

"Хочу скористатися нагодою поспілкуватися з вашим виданням і публічно звернутися до Президента Володимира Зеленського надати мені українське громадянство. Вже пройшло шість років, як я пішов з державної служби в Грузії. Колись давно я закінчив Київський державний університет імені Шевченка, майже 13 років був послом Грузії в Україні, багато років живу в Києві", - розповів Катамадзе, йдеться в "Укрінформ".

Він наголосив, що з травня 2015 року очолює Асоціацію платників податків України - об'єднання малих, середніх і великих бізнесів по всій країні, яке активно працює над розробкою та впровадженням нового сучасного українського податкового кодексу.

"Я не просто живу в Україні, але займаюся її проблемами і справами, намагаюся разом з її громадянами допомогти реформувати країну. Як президент Асоціації платників податків України разом з великою командою ми розробили новий податковий кодекс розвитку, ключовим в якому вважаю зниження навантаження на фонд оплати праці і запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток", - зазначив Катамадзе.

"У своїй інавгураційній промові Президент Зеленський закликав етнічних українців за кордоном повернутися на батьківщину і всім разом реформувати Україну. Цей заклик дуже важливий і для мене. Хоч я не етнічний українець, але щиро переживаю за майбутнє країни, з якою пов'язана велика частина мого свідомого життя. Чверть століття я пропрацював у дипломатичному корпусі, представляючи інтереси Грузії, але ніколи не зачіпав інтереси України, завжди послідовно відстоював свою позицію", - пояснив Катамадзе.

Він наголосив, що рішення про зміну громадянства далося йому важко, але для нього дуже важливо "допомогти Україні стати успішною розвиненою державою".

"Щиро зізнаюся, що відмовитися від громадянства Грузії було для мене важким і серйозним кроком. Але мені дуже важливо і цікаво бути причетним до позитивних змін, які - абсолютно в цьому переконаний - відбуватимуться в Україні. І ще. Вважаю себе боржником перед Україною. Знаєте, неможливо сповна повернути борг батькам, але можна добре виховати своїх дітей, щоб передати їм те, що заклали в тебе батьки. Так само і з боргом перед країною: неможливо повернути сповна, але можна робити все, щоб допомогти Україні стати успішною розвиненою державою. І я намагаюся це робити, в тому числі як президент Асоціації платників податків України. Саме тому прошу Президента Володимира Зеленського надати мені українське громадянство", - підсумував Катамадзе.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом повернув екс-очільнику Одеської ОДА, президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

Додамо, що 22 травня колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі проситв Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство.

Нагадаємо, 22 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

8 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі закликав Петра Порошенка повернути йому громадянство, забране "з порушенням українського законодавства та міжнародних норм".

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