Зеленський повернув громадянство Саакашвілі, - ОНОВЛЕНО

"Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196"

Президент Володимир Зеленський своїм указом повернув екс-очільнику Одеської ОДА, президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

"Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196 "Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб зміну, виключивши положення щодо втрати СААКАШВІЛІ Міхеілом громадянства України", – ідеться в указі.

Оновлення.

Підстав для недопуску колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі на територію України більше немає, повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян в коментарі "Українській правді".

"Громадянин України не може бути обмежений у праві в’їзду на територію України", - відзначив Слободян.

За його словами, Саакашвілі було заборонено перетинати кордон з Україною, "як особі без громадянства на підставі незаконного порушення кордону", а наразі ці обставини зникли.

Додамо, що 22 травня колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі проситв Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство.

Нагадаємо, 22 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

8 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі закликав Петра Порошенка повернути йому громадянство, забране "з порушенням українського законодавства та міжнародних норм".