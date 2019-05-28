Зеленський повернув громадянство Саакашвілі, - ОНОВЛЕНО
"Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196 "Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб зміну, виключивши положення щодо втрати СААКАШВІЛІ Міхеілом громадянства України", – ідеться в указі.
Оновлення.
Підстав для недопуску колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі на територію України більше немає, повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян в коментарі "Українській правді".
"Громадянин України не може бути обмежений у праві в’їзду на територію України", - відзначив Слободян.
За його словами, Саакашвілі було заборонено перетинати кордон з Україною, "як особі без громадянства на підставі незаконного порушення кордону", а наразі ці обставини зникли.
Додамо, що 22 травня колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі проситв Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство.
Нагадаємо, 22 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.
8 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі закликав Петра Порошенка повернути йому громадянство, забране "з порушенням українського законодавства та міжнародних норм".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент