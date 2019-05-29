Саакашвілі про Зеленського: "Пацан сказав - пацан зробив"

"Це людина, у якої слова не розходяться з ділом"

Міхеіл Саакашвілі, який щойно повернувся до України, похвалив президента Володимира Зеленського за те, що той дотримав слова і відновив українське громадянство екс-президента Грузії.

"Це людина (Зеленський - ред.), у якої слова не розходяться з ділом. Після першого туру (виборів президента - ред.) він сказав, що мені потрібно повернути громадянство, і він повернув. Пацан сказав - пацан зробив. Крапка!", - заявив політик журналістам біля аеропорту "Бориспіль", інформує "Українська правда".

Саакашвілі наголосив, що в цьому відмінність Зеленського від його попередника.

"Порошенко обіцяв добровольцям громадянство у п'яти своїх виступах і жодному не дав. Зеленський один раз сказав і відразу дав. Ось і різниця між новим президентом і попередником", - зазначив він.

Водночас колишній президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі не має наміру брати участі в дострокових виборах Верховної Ради, заявив він журналістам після повернення в Україну, інформують "Українські Новини".

"Я не буду брати участь у виборах", - сказав він.

Саакашвілі заявив, що він "допомагатиме Україні ставати кращою, але в іншому статусі". Також він повідомив, що не вів жодних переговорів щодо будь-яких посад з командою президента Володимира Зеленського.

Перед вильотом в Україну у варшавському аеропорту імені Шопена Саакашвілі заявив журналістам, що готовий консультувати команду нового президента, повідомляє "Укрінформ".

"Я хочу допомогти новій команді, Новій хвилі, яка реально з'явилася в Україні. Якщо моя порада, моя консультація або просто присутність буде для когось корисною, то я це буду робити", - сказав він.

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Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі, якому напередодні відновили українське громадянство, повернувся до України.