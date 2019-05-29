ПОЛІТИКА НОВИНИПартія колишнього глави Одеської облдержадміністрації та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі балотуватиметься на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Партія Саакашвілі балотуватиметься в Раду
"Так, ми як партія підемо на ці вибори"
Фото: ria.ru
"Так, ми як партія підемо на ці вибори і будемо відстоювати ту філософію і ті проекти, які ми хочемо реалізувати. Участь у виборах - це наш обовʼязок перед виборцями", - сказав заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом повернув екс-очільнику Одеської ОДА, президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.
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29 05 2019 14:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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