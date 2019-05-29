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Саакашвілі прилетів в Україну

Літак з ним на борту щойно приземлився в київському аеропорту "Бориспіль", прибувши з Варшави
Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі, якому напередодні відновили українське громадянство, повернувся до України.
Саакашвілі прилетів в Україну Фото: ukranews.com

Його зустрічають журналісти, соратники по партії "Рух нових сил" та просто прихильники. Хтось з народними танцями і піснями, а хтось – з короваєм.

Сам Саакашвілі запустив на своїй сторінці у Facebook онлайн-трансляцію свого прибуття.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом повернув екс-очільнику Одеської ОДА, президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

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29 05 2019 17:57
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