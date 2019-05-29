ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі, якому напередодні відновили українське громадянство, повернувся до України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саакашвілі прилетів в Україну
Літак з ним на борту щойно приземлився в київському аеропорту "Бориспіль", прибувши з Варшави
Фото: ukranews.com
Його зустрічають журналісти, соратники по партії "Рух нових сил" та просто прихильники. Хтось з народними танцями і піснями, а хтось – з короваєм.
Сам Саакашвілі запустив на своїй сторінці у Facebook онлайн-трансляцію свого прибуття.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом повернув екс-очільнику Одеської ОДА, президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.
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29 05 2019 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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