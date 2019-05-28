Саакашвілі відреагував на повернуте йому громадянство України "Дякую президенту Зеленському!"

Колишній президент Грузії і губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі подякував українському лідеру Володимиру Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.

Фото: ria.ru

"Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!", – написав Саакашвілі у Facebook. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом повернув екс-очільнику Одеської ОДА, президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

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