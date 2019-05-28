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Саакашвілі відреагував на повернуте йому громадянство України

"Дякую президенту Зеленському!"
Колишній президент Грузії і губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі подякував українському лідеру Володимиру Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
Саакашвілі відреагував на повернуте йому громадянство України Фото: ria.ru

"Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!", – написав Саакашвілі у Facebook.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом повернув екс-очільнику Одеської ОДА, президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

 
 
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28 05 2019 16:58
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