ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній президент Грузії і губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі подякував українському лідеру Володимиру Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саакашвілі відреагував на повернуте йому громадянство України
"Дякую президенту Зеленському!"
Фото: ria.ru
"Дякую президенту Зеленському! Слава Україні!", – написав Саакашвілі у Facebook.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом повернув екс-очільнику Одеської ОДА, президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.
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28 05 2019 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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