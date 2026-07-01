Трамп розкритикував Верховний суд через рішення про громадянство за народженням

Президент звинуватив суд у сприянні "пологовому туризму".

Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Верховного суду, який відхилив його спробу обмежити надання американського громадянства за правом народження.

Про це він написав у Truth Social.

За словами Трампа, рішення суду нібито сприятиме "пологовому туризму", коли іноземці приїжджають до США, щоб їхні діти автоматично отримали американське громадянство. "Вітаю президента Сі. Велика перемога для Китаю", – написав американський лідер.

Трамп також заявив, що щороку до США прибувають тисячі людей із Китаю та інших країн, щоб народити дітей на американській території, що, на його думку, створює додаткове навантаження на систему охорони здоров'я та суперечить інтересам США.

Нагадаємо, напередодні Верховний суд більшістю голосів відхилив спробу адміністрації Трампа обмежити право на громадянство за народженням, дійшовши висновку, що відповідний указ суперечить 14-й поправці до Конституції, яка гарантує громадянство практично всім людям, народженим на території країни. Обмеження громадянства за правом народження було одним із ключових елементів міграційної політики Трампа. Відповідний указ він підписав після повернення до Білого дому, однак документ одразу оскаржили в судах.