Саакашвілі: Я приїхав в Україну не мститися і когось карати
"Я приїхав сюди не комусь мститися, когось карати, когось руйнувати. Руйнувати, мстити - це взагалі не мій стиль", - заявив Саакашвілі журналістам в аеропорту, повідомляє "Українська правда".
За його словами, він приїхав до України з іншою метою.
"Я повернувся сюди робити те, що я найкраще вмів завжди робити, - будувати те, що мені не дали в Одесі. Я хочу разом з мільйонами українців, після того, як видався історичний шанс, з новим президентом, з новою командою, брати участь в будівництві нової України", - стверджує екс-президент Грузії.
Він додав, що Україна здатна "зробити ривок".
"Україні не потрібно 50 років чекати, як кажуть інші експерти, щоб наздогнати чужі країни. Це принизливо. Україні можна зробити ривок", - запевняє Саакашвілі.
Нагадаємо, колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі, якому напередодні відновили українське громадянство, повернувся до України.
Додамо, партія колишнього глави Одеської облдержадміністрації та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі балотуватиметься на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.
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