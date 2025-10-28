Правляча партія Грузії вимагає заборонити три найбільші опозиційні сили – Reuters

Зокрема, однією з них є партія Саакашвілі.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що правляча партія "Грузинська мрія" подає позов до Конституційного суду з вимогою визнати три найбільші опозиційні партії незаконними. За його словами, вони становлять "реальну загрозу конституційному ладу", передає Reuters.

Зокрема, заборонити хочуть наступні прозахідні партії: "Коаліція за зміни", "Єдиний національний рух" експрезидента Михайла Саакашвілі та блок "Сильна Грузія". Раніше цього року парламент ухвалив закон, що спрощує заборону політичних партій.

Грузія колись була однією з найдемократичніших та найпрозахідніших країн колишнього СРСР. Проте з 2022 року режим там став авторитарнішим, звʼязки з рф посилились, а вступ до ЄС заморозився. Кілька високопоставлених опозиційних діячів перебувають у в'язниці, а поліція посилила арешти протестувальників.

Позов щодо заборони партій ґрунтується на висновках розслідування парламентської комісії щодо ймовірних правопорушень за часів Саакашвілі.