Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Правляча партія Грузії вимагає заборонити три найбільші опозиційні сили – Reuters

28 жовтня 2025, 14:57
Правляча партія Грузії вимагає заборонити три найбільші опозиційні сили – Reuters
Фото: gettyimages.com
Зокрема, однією з них є партія Саакашвілі.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що правляча партія "Грузинська мрія" подає позов до Конституційного суду з вимогою визнати три найбільші опозиційні партії незаконними. За його словами, вони становлять "реальну загрозу конституційному ладу", передає Reuters.

Зокрема, заборонити хочуть наступні прозахідні партії: "Коаліція за зміни", "Єдиний національний рух" експрезидента Михайла Саакашвілі та блок "Сильна Грузія". Раніше цього року парламент ухвалив закон, що спрощує заборону політичних партій.

Грузія колись була однією з найдемократичніших та найпрозахідніших країн колишнього СРСР. Проте з 2022 року режим там став авторитарнішим, звʼязки з рф посилились, а вступ до ЄС заморозився. Кілька високопоставлених опозиційних діячів перебувають у в'язниці, а поліція посилила арешти протестувальників.

Позов щодо заборони партій ґрунтується на висновках розслідування парламентської комісії щодо ймовірних правопорушень за часів Саакашвілі.

опозиціяГрузіяСаакашвіліЄвросоюз

Останні матеріали

Захід має об’єднатися проти осі зла. Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Політика
Захід має об’єднатися проти осі зла. Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
Спорт
Шостий тур betking Екстра-ліги: яскраві матчі, голи та інтрига на паркеті
26 жовтня 2025, 16:08
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється