Саакашвілі програв у Європейському суді справу про порушення його прав Грузією

Справа стосується двох окремих кримінальних проваджень, порушених проти грузинського експрезидента.

Європейський суд з прав людини не має підстав сумніватися у справедливості кримінального провадження проти колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться у заяві ЄСПЛ.

Справа стосується двох окремих кримінальних проваджень, порушених проти грузинського експрезидента.

У першій групі проваджень йдеться про напад у 2005 році на члена парламенту, у другій — про помилування у 2008 році чотирьох колишніх високопосадовців Міністерства внутрішніх справ, засуджених за вбивство.

Обидва розгляди відбулися тоді, як у 2012 році новосформований уряд офіційно оголосив, що його пріоритетом стане розслідування злочинів минулого.

ЄСПЛ одноголосно постановив, що права на справедливий судовий розгляд, на присутність і допит свідків Європейської конвенції з прав людини не були порушені.

Суд пʼятьма голосами проти двох вирішив, що Грузія не порушила статтю 7 Європейської конвенції (ніякого покарання без закону).

"Пан Саакашвілі міг розумно передбачити за конкретних обставин справи, що використання його повноваження на помилування для спотворення курсу правосуддя у справі про вбивство призведе до кримінальної відповідальності", — йдеться в заяві суду.

Також ЄСПЛ відхилив як неприйнятні скарги Міхеіла Саакашвілі за статтею 18 Євроконвенції (Межі застосування обмежень прав), бо він не обґрунтував своє твердження про наявність прихованого мотиву — перешкоджання його участі у грузинській політиці — за його кримінальним переслідуванням.

"Суд взяв до уваги, що висунуті проти пана Саакашвілі звинувачення були серйозними й обґрунтованими, що в матеріалах справи була значна кількість як прямих, так і узгоджених непрямих доказів проти нього", — додали в заяві.

Михеіл Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 до 2013 року. Він відмовився від грузинського громадянства в 2013 році і став громадянином України. У 2021 році він повернувся до Грузії, де його заарештували, бо до того часу Саакашвілі заочно засудили. Зараз експрезидент перебуває у вʼязниці.