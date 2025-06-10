AP: росія розширює військову присутність в Африці постачаннями сучасної зброї

Африканський корпус рф поступово змінює групу Вагнера та займає нішу європейських контингентів, які покинули континент.

росія поступово посилює військову присутність в Африці, замінюючи групу Вагнера новим Африканським корпусом, який займає нішу європейських контингентів, що покинули регіон.

За даними Associated Press, москва активно постачає сучасну зброю до країн Західної Африки, зокрема танки, бронетехніку, артилерію та обладнання для радіоперешкод, обходячи західні санкції за допомогою вантажних суден.

Супутникові знімки і радіосигнали зафіксували конвой російських суден, які протягом місяця пливли з Балтійського моря до порту Конакрі в Гвінеї. Звідти військова техніка доставляється сухопутним маршрутом до Малі — країни, що понад десять років бореться з бойовиками Аль-Каїди та ІДІЛ. Поряд із танками і бронетранспортерами, серед вантажу виявлено напівнадувні човни і автоцистерни з написами російською мовою.

Після того, як французькі війська вийшли з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру, росія посилила свій вплив у регіоні, відновивши контроль над підрозділами, які раніше належали Групі Вагнера. Командування Африканським корпусом здійснює Андрєй Авер'янов, підозрюваний у секретних операціях і диверсіях. ЄС запровадив проти нього санкції через підтримку військових хунт, які дестабілізують регіон.

Збільшення постачань зброї, зокрема засобів радіоелектронної боротьби, свідчить про готовність росії посилювати військові можливості свого корпусу в Африці, особливо на фоні активізації бойовиків, що завдають значних втрат як малійським військам, так і російським найманцям.

Ця масштабна операція супроводжується військовим кораблем ВМС рф "Бойкий", який охороняє конвой із санкційованими вантажними суднами "Балтійський лідер", "Патрія" та "Сіяніє Севера". російська військова присутність продовжує зміцнюватися, заповнюючи вакуум, що утворився після виходу західних сил із регіону.

Раніше ми писали, що росія масово вербує африканців на фейкові вакансії та відправляє їх на фронт в Україну. За останні місяці десятки, а можливо, й сотні чоловіків з Камеруну, Сенегалу, Зімбабве, Бангладеш та інших країн стали піхотою для поповнення виснажених сил вторгнення путіна.