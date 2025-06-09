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ПОЛІТИКА

The Telegraph: росія масово вербує африканців через фейкові вакансії і кидає на фронт в Україні

09 червня 2025, 11:32
The Telegraph: росія масово вербує африканців через фейкові вакансії і кидає на фронт в Україні
Фото: Reuters
За повідомленнями з камерунських соцмереж, родини втрачають зв’язок із близькими, які поїхали до росії й зникли.

росія масово вербує африканців на фейкові вакансії та відправляє їх на фронт в Україну. За останні місяці десятки, а можливо, й сотні чоловіків з Камеруну, Сенегалу, Зімбабве, Бангладеш та інших країн стали піхотою для поповнення виснажених сил вторгнення путіна.

Про це пише The Telegraph.

Одним із них був 36-річний Джин Онана з Камеруну. Йому пообіцяли роботу на фабриці шампуню в москві. Замість цього — арешт, контракт на рік у російській армії й пекло східного фронту.

"Я прилетів у березні. А вже за кілька днів мене відправили на навчання до Ростова і Луганська", — розповів він українським слідчим. У його групі було ще близько 10 іноземців з Бангладеш, Зімбабве, Бразилії. Їх усіх обманом кинули на війну.

Онана дивом вижив після штурму — єдиний із дев’яти, хто лишився живий після обстрілу бункера. Шість днів поранений пролежав серед трупів, поки його не взяли в полон.

Схожим чином 25-річного Маліка Діопа з Сенегалу заманили обіцянками мити посуд у Луганську за 5700 доларів на місяць. Через тиждень йому дали автомат і відправили на передову.

"Ми бачили багато мертвих тіл у лісі. Це було жахливо", — згадує він. Хлопець дезертирував, але не встиг утекти.

За повідомленнями з камерунських соцмереж, родини втрачають зв’язок із близькими, які поїхали до росії й зникли. Часто ці дописи супроводжуються фото вбитих у російській формі. Один акаунт нарахував уже 67 загиблих камерунців.

Зі зростаючим розривом між російською пропагандою та реальністю на фронті, багато новобранців виявляють, що їх використовують як "гарматне м’ясо". За даними аналітичного центру CSIS, лише з початку вторгнення загинули або були поранені майже мільйон російських військових. Щоб компенсувати ці втрати, Кремль звертається до іноземних рекрутів — у тому числі африканців і навіть 10 тисяч північнокорейських солдатів.

Причина очевидна: гроші. Базова зарплата камерунського солдата — 67 фунтів стерлінгів на місяць. росія ж обіцяє до 1500. "Ось чому ми воліємо помирати в росії", — написав у соцмережах один військовий, демонструючи свою мізерну платню.

Але чоловіки — не єдині жертви російського вербування. У звіті Глобальної ініціативи проти транснаціональної злочинності йдеться, що до виробництва іранських дронів Shahed в економічній зоні "Єлабуга" залучили сотні молодих жінок з Африки. Їх також ошукали — обіцяли освіту й кар'єру, але не сказали, що працюватимуть на військовому об’єкті. У квітні 2024 року українська атака безпілотниками спричинила жертви серед працівниць.

війнаросія окупантиафриканці

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