AP: США мають намір повернутися до Ради з прав людини при ООН

США спочатку приєднаються до організації як країна-спостерігач, а потім будуть домагатися відновлення повноправного членства

Влада США планує відновити співпрацю з Радою з прав людини при ООН - з цієї міжнародної організації Вашингтон вийшов три роки тому за президентства Дональда Трампa.

Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на джерела в Держдепартаменті США, пише "Громадське".

За даними агентства, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосить про це 8 лютого в Женеві. Згідно з даними агентства, США спочатку приєднаються до організації як країна-спостерігач, а потім будуть домагатися відновлення повноправного членства.

Один із високопоставлених американських чиновників заявив агентству, що адміністрація Байдена вважає, що Рада все-таки повинна реформуватись, але найкращим способом сприяти змінам є "принципова взаємодія".

Посадовець заявив, що це може бути "важливою платформою для тих, хто бореться з тиранією та несправедливістю у всьому світі" і присутність США "має намір забезпечити можливість реалізації цього потенціалу".

Рада з прав людини при ООН - це допоміжний орган Генеральної Асамблеї ООН, створений у 2006 році. До його складу входять 47 експертів, що обираються Асамблеєю на три роки, відповідно до регіональних квот.

Зазначимо, що з моменту вступу на посаду президента Джо Байден приєднався як до Паризької угоди, так і до ВООЗ і висловив зацікавленість повернутися до ЮНЕСКО.

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