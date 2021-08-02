AP: США мають намір повернутися до Ради з прав людини при ООН
Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на джерела в Держдепартаменті США, пише "Громадське".
За даними агентства, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосить про це 8 лютого в Женеві. Згідно з даними агентства, США спочатку приєднаються до організації як країна-спостерігач, а потім будуть домагатися відновлення повноправного членства.
Один із високопоставлених американських чиновників заявив агентству, що адміністрація Байдена вважає, що Рада все-таки повинна реформуватись, але найкращим способом сприяти змінам є "принципова взаємодія".
Посадовець заявив, що це може бути "важливою платформою для тих, хто бореться з тиранією та несправедливістю у всьому світі" і присутність США "має намір забезпечити можливість реалізації цього потенціалу".
Рада з прав людини при ООН - це допоміжний орган Генеральної Асамблеї ООН, створений у 2006 році. До його складу входять 47 експертів, що обираються Асамблеєю на три роки, відповідно до регіональних квот.
Зазначимо, що з моменту вступу на посаду президента Джо Байден приєднався як до Паризької угоди, так і до ВООЗ і висловив зацікавленість повернутися до ЮНЕСКО.
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