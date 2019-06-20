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АП вирішила переїхати в Український дім і змінити назву на Офіс президента

Будівлю на Банковій віддадуть Національному художньому музею
Адміністрація Президента переїде в Український дім на Європейській площі і змінить назву на Офіс президента. Будівлю на Банковій віддадуть Національному художньому музею
АП вирішила переїхати в Український дім і змінити назву на Офіс президента Фото: з вільних джерел

Голова Адміністрації Андрій Богдан заявив, що розроблено концепцію, яка передбачає, що переїзд відбудеться без використання коштів держави, повідомляє LB.ua з посиланням на офіційну сторінку "Команди Зеленського" у Facebook.

Переїзд передбачає реформу самої Адміністрації.

"Ми відходимо від назви "Адміністрація" і переходимо до терміна більш сучасного і європейського - Офіс глави держави, Офіс президента. Ми перетворюємо Адміністрацію Президента з органу, який займався кураторством над різними державними інституціями і був паралеллю Кабінету Міністрів, в орган, який буде забезпечувати аналітичну роботу президента", - розповів заступник голови АП Руслан Рябошапка.

Під Офіс президента в Українському домі передбачена площа близько 8 тисяч квадратних метрів.

"Коли в Києві у 19 році з'явився перший музей Леніна, він зайняв приміщення Центральної Ради. Ви тепер хочете переїхати в колишній музей Леніна. Це як повернення історичної справедливості", - прокоментувала це рішення заступник гендиректора НХМУ Ольга Балашова.

Нагадаємо, що правила дрес-коду для відвідувачів Адміністрації президента будуть змінені, зокрема буде дозволено приходити в АП у шортах

 
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20 06 2019 11:50
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