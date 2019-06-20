АП вирішила переїхати в Український дім і змінити назву на Офіс президента

Адміністрація Президента переїде в Український дім на Європейській площі і змінить назву на Офіс президента. Будівлю на Банковій віддадуть Національному художньому музею

Голова Адміністрації Андрій Богдан заявив, що розроблено концепцію, яка передбачає, що переїзд відбудеться без використання коштів держави, повідомляє LB.ua з посиланням на офіційну сторінку "Команди Зеленського" у Facebook.

Переїзд передбачає реформу самої Адміністрації.

"Ми відходимо від назви "Адміністрація" і переходимо до терміна більш сучасного і європейського - Офіс глави держави, Офіс президента. Ми перетворюємо Адміністрацію Президента з органу, який займався кураторством над різними державними інституціями і був паралеллю Кабінету Міністрів, в орган, який буде забезпечувати аналітичну роботу президента", - розповів заступник голови АП Руслан Рябошапка.

Під Офіс президента в Українському домі передбачена площа близько 8 тисяч квадратних метрів.

"Коли в Києві у 19 році з'явився перший музей Леніна, він зайняв приміщення Центральної Ради. Ви тепер хочете переїхати в колишній музей Леніна. Це як повернення історичної справедливості", - прокоментувала це рішення заступник гендиректора НХМУ Ольга Балашова.

Нагадаємо, що правила дрес-коду для відвідувачів Адміністрації президента будуть змінені, зокрема буде дозволено приходити в АП у шортах