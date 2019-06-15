В Адміністрацію президента дозволили приходити в шортах

Правила дрес-коду для відвідувачів Адміністрації президента будуть змінені, зокрема буде дозволено приходити в АП у шортах

"В адміністрацію вже можна приходити в шортах). Мене не пускали. Кажуть: дрес-код. Я кажу: хто дрес-код затвердив? Вони кажуть: не знаємо. Я знайшов коменданта. Кажу: а чому дрес-код, чому не можна в шортах? І знайшли документи. Змінили документи. Тепер можна", - зазначив Арахамія, повідомляє LB.ua.

За словами волонтера, внесли зміни і в документ, який вимагав спеціального дозволу для відвідування будівлі адміністрації з ноутбуком.

"Розумієте, в адміністрацію президента не можна без спеціального дозволу пройти з комп'ютером. Але там багато журналістів ходить, експертів. І у них є комп'ютери. Я кажу: чому iPhone можна, iPad як планшет можна (це фактично комп'ютер), а комп'ютер вже не можна? Ось що за дурня? Просто ніхто не "парився". Я знайшов документ, який це регламентує. Ми пішли і підписали документ, зараз можна і з ноутбуком. Тобто це такі вже дві маленькі реформи", - сказав Арахамія.

Відповідальна за департамент інформаційної політики Ірина Побєдоносцева підтвердила, що документ, що регламентує зовнішній вигляд співробітників і відвідувачів будівлі АП, буде змінено.

"У нас - аналогічні ідеї і думки, тому що просто спекотно ... Наразі на офіційному рівні це в робочому процесі. Цей процес триває, тому що це не така проста історія. Але це буде точно, тому що ми всі підтримуємо цю ініціативу і вважаємо, що це трохи застарілі заходи. Найближчим часом має запрацювати ця інновація", - зазначила Побєдоносцева.

Також Побєдоносцева додала, що зміни будуть внесені в документ, що стосується відвідин адміністрації президента з ноутбуком.

"Залишилося врегулювати це питання, щоб по всіх інстанціях це пройшло", - додала прес-секретар Зеленського.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський пропонує мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА.