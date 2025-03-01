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ПОЛІТИКА

Одяг Зеленського став темою для критики в США – CNN

01 березня 2025, 10:59
Одяг Зеленського став темою для критики в США – CNN
Коли Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі, американський президент саркастично заявив, що український лідер сьогодні "нарядний".

Один з американських чиновників заявив, що у нього з’явилися побоювання, щойно президент України Володимир Зеленський вийшов із машини у своїй фірмовій футболці, а не в костюмі.

Про це повідомляє телеканал CNN.

"Я розумію, що це його стиль, але цей момент — інший…Зеленський мав би поводитися інакше. Щойно [віцепрезидент Джей Ді Венс] сів, він мав би зайняти набагато більш примирливу позицію. Йдеться про майбутнє його країни. Зараз не час сперечатися, і тим більше не час публічно виправляти віцепрезидента чи президента США", — зазначив чиновник.

CNN додає, що перед тим, як зустріч в Овальному кабінеті переросла в словесну перепалку, Зеленського запитали, чому він не вдягнув костюм у найвищому державному офісі США.

"Я одягну [костюм] після завершення цієї війни… Можливо, щось схоже на ваше, можливо, щось краще. Не знаю, подивимося. Можливо, щось дешевше. Дякую", — відповів український президент.

Як пише The Guardian, коли Зеленський відповів, що у нього є інші проблеми, пов’язані з війною [крім того, щоб одягати костюми], репортер відповів, що "багато американців мають проблеми через те, що він не поважає посаду". 

Коли Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі, американський президент саркастично заявив, що український лідер сьогодні "нарядний".

Джерела Axios розповіли, що радники Трампа неодноразово наполегливо радили команді Зеленського, щоб під час відвідин Білого домі він відмовитися від одягу в стилі мілітарі.

Зеленський, який заявляв, що не носить костюми на знак солідарності зі своїми військовими, прибув до Білого доу в більш офіційному чорному вбранні з національним гербом України, але не в костюмі.

У соцмережах, між тим, активно обговорюють вбрання Зеленського, дискутуючи, чи дійсно поява лідера воюючої країни у вбранні в мілітарі-стилі свідчить про неповагу.

Деякі дописувачі нагадали критикам про візит до Білого дому прем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля  в 1941 році. Він був вбраний у так званий костюм сирени – розроблений  під час Другої світової війни комбінезон, який можна було легко одягнути або зняти дорогою до бомбосховища.

Тож дрескод Зеленського, вважають захисники права українського президента носити мілітарі, мусив би нагадати американцями, що його країна бере участь у війні, яка може позбавити його та 40 мільйонів інших українців домівки, якщо решта світу не перестане турбуватися про костюми та краватки.

Нагадаємо, The Finacial Times написав, що суперечка у Білому домі— навмисна провокація з боку Трампа та Венса. На його думку, спершу американські політики вивели Зеленського з рівноваги, роблячи скандальні заяви протягом попередніх двох тижнів. Після цього навмисно викликали емоційні відповіді в Овальному кабінеті, що погіршити позицію для укладання угоди.

СШАДональд ТрамподягзустрічВолодимир Зеленський

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