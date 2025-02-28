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ПОЛІТИКА

Венс і Трамп готувалися до сварки із Зеленським – FT

28 лютого 2025, 22:05
Венс і Трамп готувалися до сварки із Зеленським – FT
джерело x.com/BFMTV
Схоже, що президент США та його заступник навмисно шукали конфлікту з українським лідером.

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі в п’ятницю мала стати шансом відновити відносини після кількох напружених тижнів. Але все пішло не так – відносини розбиті вщент.

Про це пише Financial Times.

Те, що мало стати нагодою для підписання угоди про видобуток мінералів і закріплення економічних інтересів США в Україні на десятиліття, перетворилося на гучну сварку, що оголила багаторічну напругу та недовіру між двома лідерами.

Це було приголомшливе видовище, яке транслювалося на увесь світ з Овального кабінету, і якого ми досі не бачили. Воно викликало жах у прихильників України. владімір путін у кремлі, напевно, потирає руки від задоволення.

Зеленський опинився під тиском, коли віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав його "подякувати Америці та її президенту за військову підтримку".

Зеленський спокійно, але впевнено відповів, що Венс говорить "гучні слова" про країну, яку сам ще не відвідував.

Далі ситуація лише погіршувалася – розлючений Трамп заявив українському президенту, що без американської допомоги Україна не вистоїть.

"У тебе немає козирів", – сказав він. – "Ти граєш в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Камери показали Оксану Маркарову, посла України у Вашингтоні, яка схопилася за голову. Її вираз обличчя говорив сам за себе: відносини між Києвом і Вашингтоном у вільному падінні.

Суперечка розпочалася, коли Зеленський заявив, що Україна не погодиться на просте припинення вогню, адже путін не буде його дотримуватися. У Києві та європейських столицях побоюються, що Трамп хоче просто завершити бойові дії, не змушуючи москву до справедливого й гарантованого миру. Це дасть росії змогу перегрупуватися та знову напасти.

Зеленському варто було б використати весь свій дипломатичний талант і догодити президенту США, а не бути настільки прямолінійним. Але схоже, що Трамп і Венс самі прагнули конфлікту, щоб ще більше послабити позиції Зеленського напередодні переговорів. Фактично, все було підлаштовано як засідка.

СШАвійнаДональд ТрампзустрічВолодимир Зеленський

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