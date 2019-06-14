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Зеленський влаштував у Facebook "вибори" голови Львівської ОДА

Серед кандидатів: Денис Шмигаль, Максим Козицький, Маркіян Мальський
Президент Володимир Зеленський пропонує мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА.
Зеленський влаштував у Facebook "вибори" голови Львівської ОДА Фото: ТАСС / Петро Сівков

"День добрий, Львівщино! Звертаюся до вас по допомогу. Зараз маємо трьох претендентів на посаду голови Львівської ОДА. Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв", - зазначив президент у Facebook.

Він запропонував три кандидатури

  1. Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук. Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".
  2. Максим Козицький, 38 років. Директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".

  3. Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

Нагадаємо, що лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявляє, що його хочуть усунути з посади міського голови Львова.

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14 06 2019 19:17
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