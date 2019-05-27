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Садовий заявив, що його хочуть зняти з посади мера

"Інтерес хлопців простий. Позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом"
Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявляє, що його хочуть усунути з посади міського голови Львова.
Садовий заявив, що його хочуть зняти з посади мера Андрій Садовий. Фото: RIA

"Голова фракції Порошенка в міській раді Адамик, голова фракції "Свободи" Лопачак, спільно з Козловським (також БПП) зареєстрували ухвалу про дострокове припинення повноважень мера Львова", – написав він у Twitter.


Фото: twitter.com/AndriySadovyi

"Інтерес хлопців простий. Позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом", – заявив Садовий. За його словами, також активізуються різні "активісти з кримінальним корінням, щоб імітувати протести".

"Хлопці, хочете влади? Її дають на виборах. Ми готові до перевиборів і мера і депутатів. А ви?", – заявив Садовий.

"Петро Порошенко, маю надію що сценарій "хаос і грабунок" депутатів від БПП з Вами не погоджували", – додав мер Львова.

Нагадаємо, екс-кандидат у президенти, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що готовий боротися за крісло прем'єр-міністра.

Також, мер Львова Андрій Садовий вирішив більше не балотуватися на цю посаду.

 
 
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27 05 2019 10:02
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