Садовий заявив, що його хочуть зняти з посади мера
"Голова фракції Порошенка в міській раді Адамик, голова фракції "Свободи" Лопачак, спільно з Козловським (також БПП) зареєстрували ухвалу про дострокове припинення повноважень мера Львова", – написав він у Twitter.
Фото: twitter.com/AndriySadovyi
"Інтерес хлопців простий. Позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом", – заявив Садовий. За його словами, також активізуються різні "активісти з кримінальним корінням, щоб імітувати протести".
"Хлопці, хочете влади? Її дають на виборах. Ми готові до перевиборів і мера і депутатів. А ви?", – заявив Садовий.
"Петро Порошенко, маю надію що сценарій "хаос і грабунок" депутатів від БПП з Вами не погоджували", – додав мер Львова.
Нагадаємо, екс-кандидат у президенти, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що готовий боротися за крісло прем'єр-міністра.
Також, мер Львова Андрій Садовий вирішив більше не балотуватися на цю посаду.
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