У Львові чоловік відкрив стрілянину: поліція затримала підозрюваного

На щастя, обійшлося без поранених.

Кілька хвилин тому низка Tg-каналів повідомили, що у Львові було чутно звуки пострілів. Згодом стало відомо, що поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь з вікна своєї квартири – це підтвердила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

За її словами, на місце прибув спецназ поліції.

"Чоловіка, який здійснив кілька пострілів, затримали. Поранених немає, на місці працює слідчо-оперативна група", – цитує ЗМІ слова Гірдвіліс.

Інша речниця поліції Аліна Подрейко вже у коментарі "Новини.LIVE" розповіла, що стрілець – 1981 року народження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після теракту у Києві, під час якого загинули семеро людей, наголосив, що у поліції мають переглянути протоколи реагування й правила підготовки та застосування зброї.