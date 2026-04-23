CУСПІЛЬСТВО

У Львові чоловік відкрив стрілянину: поліція затримала підозрюваного

23 квітня 2026, 11:12
У Львові чоловік відкрив стрілянину: поліція затримала підозрюваного
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)
На щастя, обійшлося без поранених.

Кілька хвилин тому низка Tg-каналів повідомили, що у Львові було чутно звуки пострілів. Згодом стало відомо, що поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь з вікна своєї квартири – це підтвердила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

За її словами, на місце прибув спецназ поліції.

"Чоловіка, який здійснив кілька пострілів, затримали. Поранених немає, на місці працює слідчо-оперативна група", – цитує ЗМІ слова Гірдвіліс. 

Інша речниця поліції Аліна Подрейко вже у коментарі "Новини.LIVE" розповіла, що стрілець – 1981 року народження. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після теракту у Києві, під час якого загинули семеро людей, наголосив, що у поліції мають переглянути протоколи реагування й правила підготовки та застосування зброї. 

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється