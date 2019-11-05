Садовий заявив, що готовий боротися за крісло прем'єра

"У майбутньому списку "Самопомочі" до 70-80% будуть нові обличчя для українського парламенту"

Екс-кандидат у президенти, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що готовий боротися за крісло прем'єр-міністра.

"Моя діяльність як міського голови добігає кінця... я не збираюся балотуватися на нову каденцію. Я готовий іти до парламенту, очолювати список, якщо буде ваша довіра, готовий боротися за посаду прем'єра і наводити порядок у країні", - заявив Садовий на звітному 18-му з'їзді партії "Об'єднання "Самопоміч" у суботу в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У виборчому списку партії на парламентських виборах буде більшість нових осіб, повідомив він.

"У майбутньому списку "Самопомочі" до 70-80% будуть нові обличчя для українського парламенту", - сказав Садовий.

За його словами, серед них будуть лідери партії з областей, представники профспілок і громадських організацій, які пройдуть праймеріз.

"Ми всі з вами підтримуємо закон про відкриті списки. Я вважаю, що ми, якщо підтримуємо цей закон, повинні як партія застосувати його на собі, щоб провести відбір майбутніх кандидатів до Верховної Ради максимально відкрито і прозоро", - сказав Садовий.

Мета "Самопомочі" - на наступних парламентських виборах подвоїти або потроїти результат політсили, отриманий у 2014 році, зазначив він.

У суботу з'їзд партії має обрати лідера і керівні органи. Трирічні повноваження Садового, який очолює партію, минули.

Садовий є міським головою Львова з квітня 2006 року. У 2019 році балотувався на посаду президента, але 5 березня (до голосування) зняв свою кандидатуру.

Також, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який збирається брати участь у парламентських виборах, заявив, що готовий очолити уряд після виборів восени 2019.