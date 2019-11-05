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Гройсман заявив про свою готовність очолити уряд після виборів до Ради

"Я маю розуміння, що робити далі, і я можу очолювати уряд"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який збирається брати участь у парламентських виборах, заявив, що готовий очолити уряд після виборів восени 2019.
Гройсман заявив про свою готовність очолити уряд після виборів до Ради Фото: ukrinform.ua

"Я маю розуміння, що робити далі, і я можу очолювати уряд. Якщо український народ вирішить, що я та сформована нами команда будуть гідні представляти їхні інтереси та реалізовувати ті завдання, які люди перед нами ставлять, то я готовий буду очолити уряд", - сказав Гройсман в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Та додав, що вважає важливим формування сильної та згуртованої коаліції, адже ефективність уряду залежить від того, якою мірою він може спиратися на парламентську більшість.

Додамо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що в його майбутній команді, з якою він має намір піти на вибори до Верховної Ради, повинні бути люди, які володіють сучасним мисленням, досвідом, і розумінням, яким чином ідеї впроваджувати в життя.

В квітні поточного року Гройсман заявив, що для участі в чергових виборах до Верховної Ради він сформує нову політичну силу.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і переможець другого туру виборів президента Володимир Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч.

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11 05 2019 11:18
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