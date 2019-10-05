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Гройсман розповів про підготовку до парламентських виборів

!Ми дійсно зараз збираємо команду по всій країні: на рівні громад, міст, на рівні районів і областей. Збираємо тих людей, у яких є здорові думки і розуміння, як їх впроваджувати"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що в його майбутній команді, з якою він має намір піти на вибори до Верховної Ради, повинні бути люди, які володіють сучасним мисленням, досвідом, і розумінням, яким чином ідеї впроваджувати в життя.
Гройсман розповів про підготовку до парламентських виборів Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

"У мене повинні бути однодумці не тільки в уряді і в парламенті, які приймають і голосують, а й на місцях: ті, хто так само розуміє ідеї реформ. І тому ми дійсно зараз збираємо команду по всій країні: на рівні громад, міст, на рівні районів і областей. Збираємо тих людей, у яких є здорові думки і розуміння, як їх впроваджувати. Я вважаю, що така команда, яка може генерувати ідеї і впроваджувати їх, повинна бути успішною", - сказав Гройсман в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, на питання чи будуть це "нові обличчя", або "люди з досвідом", прем'єр відповів, що в його команді будуть "справжні обличчя", а саме люди, які мають відповідний досвід і розуміння процесів.

В квітні поточного року Гройсман заявив, що для участі в чергових виборах до Верховної Ради він сформує нову політичну силу.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і переможець другого туру виборів президента Володимир Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч.

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10 05 2019 21:10
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