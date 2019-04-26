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Зеленський і Гройсман провели неформальну зустріч, - ЗМІ

В обох начебто склалося хороше враження одне про одного
Прем’єр-міністр України Володимир Зеленський і переможець другого туру виборів президента Володимир Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч.
Зеленський і Гройсман провели неформальну зустріч, - ЗМІ Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Зустріч Зеленського і Гройсмана нібито відбулася в офісі "Кварталу", повідомляє "Українська правда" з посиланням на два незалежні одне від одного джерела.

Про що розмовляв майбутній президент із прем‘єром невідомо, але в обох начебто склалося хороше враження одне про одного.

Раніше Гройсман заявив, що візьме участь у чергових виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.

Також Гройсман заявив, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати з Володимиром Зеленським після його інавгурації, а також іншими гілками влади заради розвитку країни.

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26 04 2019 11:32
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