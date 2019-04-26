ПОЛІТИКА НОВИНИПрем’єр-міністр України Володимир Зеленський і переможець другого туру виборів президента Володимир Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський і Гройсман провели неформальну зустріч, - ЗМІ
В обох начебто склалося хороше враження одне про одного
Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
Зустріч Зеленського і Гройсмана нібито відбулася в офісі "Кварталу", повідомляє "Українська правда" з посиланням на два незалежні одне від одного джерела.
Про що розмовляв майбутній президент із прем‘єром невідомо, але в обох начебто склалося хороше враження одне про одного.
Раніше Гройсман заявив, що візьме участь у чергових виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.
Також Гройсман заявив, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати з Володимиром Зеленським після його інавгурації, а також іншими гілками влади заради розвитку країни.
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