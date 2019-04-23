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Гройсман каже, що готовий співпрацювати з Зеленським

"І якщо не буде тут ідеологічних розбіжностей, я не бачу в цьому проблеми"
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати з Володимиром Зеленським після його інавгурації, а також іншими гілками влади заради розвитку країни.
Гройсман каже, що готовий співпрацювати з Зеленським Фото: kmu.gov.ua

"Я вважаю, що всі гілки влади мають співпрацювати між собою - президент, парламент, уряд, тому що є одна мета. Для того, щоб приймати правильні та ефективні рішення. І, в принципі, люди обирають владу не для того, щоб вона, кожна гілка влади, ставила один одному палиці в колеса, а щоб знаходити правильні рішення для розвитку країни", - заявив прем'єр під час перевірки ходу ремонтно-будівельних робіт на ділянці траси М-06 Київ-Одеса, інформує "Укрінформ".

"Далі все буде залежати від пріоритетів, поглядів, від консультацій, проведених між мною, президентом України, парламентом", - додав очільник уряду.

Гройсман зазначив, що налаштований працювати і надалі на розвиток України.

"І якщо не буде тут ідеологічних розбіжностей, я не бачу в цьому проблеми", - сказав він

Раніше Гройсман заявив, що візьме участь у чергових виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

 

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23 04 2019 12:55
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